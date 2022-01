The Voice Senior, la finale: ecco chi è rimasto in gara (Di venerdì 21 gennaio 2022) The Voice Senior: ecco quando andrà in onda la finale del programma condotto da Antonella Clerici La finale di The Voice Senior andrà in onda questa sera, Venerdì 21 gennaio, in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutte le news sull’ultima puntata dello show per cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici.I 12 concorrenti rimasti in gara eseguiranno dei brani assegnati da rispettivi coach, per essere giudicati dal televoto del pubblico da casa. Due le manche a eliminazione che seguiranno durante la serata: la prima vedrà l’eliminazione di 8 concorrenti. La seconda invece porterà al televoto i 4 sfidanti rimasti. Questi dovranno quindi esibirsi una seconda volta nel corso della serata, fino alla proclamazione del vincitore o della ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022) Thequando andrà in onda ladel programma condotto da Antonella Clerici Ladi Theandrà in onda questa sera, Venerdì 21 gennaio, in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutte le news sull’ultima puntata dello show per cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici.I 12 concorrenti rimasti ineseguiranno dei brani assegnati da rispettivi coach, per essere giudicati dal televoto del pubblico da casa. Due le manche a eliminazione che seguiranno durante la serata: la prima vedrà l’eliminazione di 8 concorrenti. La seconda invece porterà al televoto i 4 sfidanti rimasti. Questi dovranno quindi esibirsi una seconda volta nel corso della serata, fino alla proclamazione del vincitore o della ...

Advertising

wildflowerxbrad : HIS VOICE AT THE END JAJSJDJ - CorriereCitta : Anticipazioni finale The Voice Senior venerdì 21 gennaio 2022: chi sono i finalisti, ospiti di stasera e cosa si vi… - cindykia25644 : RT @NChirullo: @Max_the_Voice Vorrei ricordare al mentecatto #KlausDavi @KlausDavi che i non VACCINATI non possono partecipare alla vita so… - cindykia25644 : @Max_the_Voice Lo dico. Che schifo di uomo. Anzi di essere umano che non ha nulla di umano! Da vaccinata e passato da poco il Covid. - lifestyleblogit : La finale di The Voice Senior (21 gennaio) - -