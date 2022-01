THE VOICE SENIOR: ANTONELLA CLERICI PROCLAMA IL VINCITORE DELLA SECONDA EDIZIONE (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo settimane di selezioni ed esibizioni, il momento di decretare il VINCITORE è arrivato. Venerdì 21 gennaio, in prima serata su Rai1, va in onda la finale di “The VOICE SENIOR”, il talent show condotto da ANTONELLA CLERICI, che premia le più belle voci over 60. The VOICE SENIOR – Riccardo Cocciante superospite Una serata ricca di sorprese con il cantautore Riccardo Cocciante come super ospite che sarà anche protagonista dell’opening con i 12 finalisti del programma capitanati da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino. Ultima possibilità per i concorrenti rimasti in gara di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il VINCITORE di “The VOICE ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo settimane di selezioni ed esibizioni, il momento di decretare ilè arrivato. Venerdì 21 gennaio, in prima serata su Rai1, va in onda la finale di “The”, il talent show condotto da, che premia le più belle voci over 60. The– Riccardo Cocciante superospite Una serata ricca di sorprese con il cantautore Riccardo Cocciante come super ospite che sarà anche protagonista dell’opening con i 12 finalisti del programma capitanati da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino. Ultima possibilità per i concorrenti rimasti in gara di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere ildi “The...

