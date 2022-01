The Voice Senior: Antonella Clerici conduce la finalissima. Superospite di puntata Riccardo Cocciante (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ultimo appuntamento di The Voice Senior sancirà il vincitore della seconda edizione del programma in una finale a 12 concorrenti davvero entusiasmante. Il pubblico del programma potrà seguire l’ultima puntata del particolare talent show ovviamente su Rai1 venerdì 21 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. La finale sarà condotta da Antonella Clerici e sarà ricca di sorprese tra le quali la presenza del cantautore Riccardo Cocciante che sarà anche protagonista dell’opening con tutti i 12 finalisti del programma scelti dai quattro coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti. Chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior? The Voice Senior: questa sera va in onda la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ultimo appuntamento di Thesancirà il vincitore della seconda edizione del programma in una finale a 12 concorrenti davvero entusiasmante. Il pubblico del programma potrà seguire l’ultimadel particolare talent show ovviamente su Rai1 venerdì 21 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. La finale sarà condotta dae sarà ricca di sorprese tra le quali la presenza del cantautoreche sarà anche protagonista dell’opening con tutti i 12 finalisti del programma scelti dai quattro coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti. Chi vincerà la seconda edizione di The? The: questa sera va in onda la ...

Advertising

zazoomblog : La finale di The Voice Senior come si vota e chi sono i finalisti - #finale #Voice #Senior #finalisti - Max_the_Voice : @Dom9076727952 Esatto anche io la penso così da non vaccinato - Max_the_Voice : @Annalis54505413 C.O.N.C.O.R.D.O??????????????si chiama Karma e piano piano arriva per tutti - MusicStarStaff : CS_”The Voice Senior”, la finale| Riccardo Cocciante superospite della puntata - cascinanotizie : ?? Sabato 22 gennaio torna Why I'm so different. Ospite Stiv Hey ?? Alle 18.30 sui 91.1-91.6 FM, in streaming su… -