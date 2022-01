THE BATMAN: Disponibile il nuovo trailer italiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) The BATMAN, Disponibile il nuovo trailer italiano del film diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, lo schivo miliardario Bruce Wayne. Quando uscirà “The BATMAN” con Robert Pattinson? Il film uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Sinossi Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di BATMAN (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Theildel film diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, lo schivo miliardario Bruce Wayne. Quando uscirà “The” con Robert Pattinson? Il film uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Sinossi Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di(Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, ...

