Terza dose vaccino per quasi metà residenti in Umbria (Di venerdì 21 gennaio 2022) Poco meno della metà dei residenti in Umbria hanno ricevuto tre dosi di vaccino contro il Covid. Al 21 gennaio sono infatti 423 mila 21, 8.494 nell'ultimo giorno, pari al 49,34 per cento del totale. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Poco meno delladeiinhanno ricevuto tre dosi dicontro il Covid. Al 21 gennaio sono infatti 423 mila 21, 8.494 nell'ultimo giorno, pari al 49,34 per cento del totale. I ...

Advertising

AurelianoStingi : Ottime notizie dal fronte vaccini, ulteriore conferma che 3 dosi di Pfizer ( simile a Moderna) neutralizzano Omicro… - Agenzia_Ansa : Il fegato di un donatore positivo al Covid è stato trapiantato per la prima volta su un paziente positivo dopo la t… - Ruffino_Lorenzo : Ci sono 12,96 milioni di persone che sono idonee a ricevere la terza dose ma non l'hanno ancora ricevuta. - tuttifen0meni : @stechio @Scantrapello84 @StefanoGallott3 Nel mese dì dicembre, dati ISS, sono morti 1700 vaccinati, anche con terz… - ipse_dixit_345 : RT @LaVeritaWeb: I colleghi prendono le distanze dal direttore sanitario del Galeazzi che rifiuta gli interventi a chi non ha fatto la terz… -