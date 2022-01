Terrorismo, “Ero in guerra, ma non lo sapevo”: arriva nei cinema il film su Pierluigi Torregiani (video) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sarà nelle sale il 24, 25 e 26 gennaio il film Ero in guerra, ma non lo sapevo, tratto dall’omonimo libro di Stefano Rabozzi e Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso a Milano nel 1979 in un agguato dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, di Cesare Battisti. La pellicola, diretta da Fabio Resinaro e prodotta da Luca Barbareschi, racconta il caso concentrandosi sulla vicenda di quest’uomo giustiziato perché considerato dai suoi assassini come un «bottegaio poliziotto», poiché si difese da una rapina nella quale uno dei ladri rimase ucciso. Lo sguardo, però, si allarga anche sul contesto in cui maturò l’efferato omicidio del gioielliere, che costò al figlio Alberto una vita sulla sedia a rotelle. Torregiani, infatti, dopo la rapina andata male, divenne ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sarà nelle sale il 24, 25 e 26 gennaio ilEro in, ma non lo, tratto dall’omonimo libro di Stefano Rabozzi e Alberto, figlio di, il gioielliere ucciso a Milano nel 1979 in un agguato dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, di Cesare Battisti. La pellicola, diretta da Fabio Resinaro e prodotta da Luca Barbareschi, racconta il caso concentrandosi sulla vicenda di quest’uomo giustiziato perché considerato dai suoi assassini come un «bottegaio poliziotto», poiché si difese da una rapina nella quale uno dei ladri rimase ucciso. Lo sguardo, però, si allarga anche sul contesto in cui maturò l’efferato omicidio del gioielliere, che costò al figlio Alberto una vita sulla sedia a rotelle., infatti, dopo la rapina andata male, divenne ...

