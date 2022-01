Tennis | potrebbe essere John McEnroe il volto nuovo nello staff di Sinner | “Disponibile ad allenarlo part-time”

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Svelato il mistero? Chi può dirlo. La notizia di unmembro che entrerà a fare dellotecnico di Jannikha stimolato la curiosità di tutti. Era stato lo stesso altoatesino, impegnato negli Australian Open 2022, a rivelare questa novità: “Il mio team per il momento è composto dal coach Riccardo Piatti, dal preparatore Dalibor Sirola e dal fisioterapista Claudio Zimaglia. Ma ci sarà una nuova persona che non voglio svelare“. Dopo queste parole è cominciata la ricerca dell’identikit. Ebbene, sembrerebbe che il nome sia quello del campionissimo americano, classe 1959 ed ex n.1 del mondo. La conferma è stata proprioa darla, in un’intervista in esclusiva a Eurosport: “Sonoa un lavoro ...