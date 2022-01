(Di venerdì 21 gennaio 2022) “disponibile a un lavoro part-time per aiutare Jannika diventare un grande giocatore, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no”. John, che commenta l’Australian Open in esclusiva per Discovery, ha parlato die del nuovo super-consulente che entrerà presto a far parte del team italiano. L'articolo

Advertising

Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - FiorinoLuca : John #McEnroe intervistato da Lim e Wilander. 'Stanno cercando una nuova figura nel team di Sinner? Ho sempre dett… - sportli26181512 : #Notizie Tennis, McEnroe: «Sono pronto a lavorare con Sinner»: “Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare… - CalcioFinanza : Tennis, McEnroe: «Sono pronto a lavorare con Sinner» - la_staxy : RT @Eurosport_IT: ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis McEnroe

...che sarebbe ben felice di dare il suo contributo per formare 'questo splendido giocatore italiano' 2021 archivio Image Sport / Sport // Jannik Sinner / foto Imago/Image Sport John, 7 ...Sono le parole dell'ex campione dlemondiale John, che commenta l'Australian Open in esclusiva per Discovery, sul tennista italiano Jannik Sinner e del nuovo super - consulente che ...Potrebbe essere McEnroe il nuovo coach di Jannik Sinner. L'americano apre a questo possibile incarico, dimostrandosi entusiasta e pronto all'idea.La leggenda del tennis John McEnroe in un'intervista a Eurosport ha confermato la sua disponibilità a far parte dello staff di Jannik Sinner, che nei giorni scorsi ha annunciato l'arrivo di un superco ...