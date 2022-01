Tennis: Giorgi eliminata da Barty al 3° turno degli Australian Open (Di venerdì 21 gennaio 2022) La marchigiana si è arresa in due set alla numero 1 del mondo e del seeding MELBOURNE (AUSTRALIA) - Camila Giorgi eliminata al terzo turno degli Australian Open femminili, primo Slam del 2022 (... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) La marchigiana si è arresa in due set alla numero 1 del mondo e del seeding MELBOURNE (AUSTRALIA) - Camilaal terzofemminili, primo Slam del 2022 (...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Giorgi eliminata da Barty al 3° turno degli Australian Open - RaiSport : #tennis #Giorgi fuori al terzo turno, battuta dalla n.1 #Barty L'azzurra eliminata in due set col punteggio di 6-2… - Eurosport_IT : Giorgi lotta ma nulla da fare, vince Barty ?? #AusOpen | #EurosportTENNIS - henryejune : RT @lorenzofares: Secondo me non ha giocato male, Camila #Giorgi ???? Il fatto è che, insisto, l'attuale numero 1 del mondo è quasi ingiocab… - CronacheMc : TENNIS - La maceratese sconfitta in due set dalla numero uno al mondo Ashleigh Barty -