Tennis | coach Djokovic | ' colpito duramente a livello mentale | ha subito un' ingiustizia'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Novakè statomolto. Haun'. Gli farà male a lungo e sarà difficile per lui toglierselo dalla testa”. Lo ha detto Marian Vajda allenatore di NOvak, in un'intervista al quotidiano slovacco “Sport”. Per Vajda però il numero uno al mondo non pensa al ritiro: “Lo conosco abbastanza bene per sapere che Novak è forte, irremovibile e non ha ancora pronunciato la sua ultima parola nel”. "La mia prima reazione è stata di shock e sofferenza. Non voglio nemmeno pensare a come avrei affrontato mentalmente la cosa se fossi stato lì", ha proseguito Vajda che ha poi criticato aspramente il governo australiano. "La situazione in Australia è ...

"Comunque Novak è forte e non ha ancora detto la sua ultima parola nel mondo del tennis", ha concluso il coach del serbo.