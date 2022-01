Tennis | Barazzutti | ' Berrettini perfetto nel quinto set | grande prova di maturità'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "nelset ha avuto unareazione, da giocatore con carattere che è poi la qualità dei campioni, ha giocato un set esemplare". E' il commento al successo al super tiebreak di Matteonel terzo turno degli Australian Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, dell'ex capitano di Coppa Davis, Corrado, all'Adnkronos. "Matteo l'ho visto molto bene, è stata una partita molto dura che si presentava molto difficile perché Alcaraz gioca bene e sta migliorando velocemente, in breve diventerà un protagonista a livello mondiale -prosegue-. Non dimentichiamo che lo scorso annoha perso con lo spagnolo a Parigi-Bercy". "Oggi Matteo ha fatto una, ...

...la Federazione italianaautorizzò la partecipazione. Il 17 dicembre 1976 l'Italia si giocò la Coppa Davis in Cile, in un clima surreale. I primi due singolari furono vinti dae ...Ecco le parole delll'ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado, che ha parlato della vicenda che riguarda il tennista serbo Novak Djokovic: 'Adesso sembrerebbe che Djokovic ha fatto una ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Berrettini nel quinto set ha avuto una grande reazione, da giocatore con carattere che è poi la qualità dei campioni, ha giocato un set esemplare". E' il commento al succe ...Vezio Veltroni Sarà Salvatore Caruso a prendere il posto di Nole Djokovic nel tabellone degli Australiani Open 2022. «Prendiamo il fatto positivo per gli italiani con Salvatore Caruso che potrà giocar ...