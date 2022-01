Tempesta d’amore, anticipazioni 24 gennaio: il grandissimo gesto di Florian (Di venerdì 21 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che lunedì 24 gennaio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d’amore, anticipazioni 24 gennaio Max non appena scoprirà che Georg sta sottoponendo Vanessa a dei duri allenamenti si arrabbierà moltissimo. Durante una sessione, la Sonnbichler lamenterà un fortissimo dolore al ginocchio. (l’articolo continua dopo la foto.) Il Fichtl, totalmente incurante inviterà Vanessa ad allenarsi con continuità, in quanto il Campionato di scherma è ormai alle porte. Max deciderà di affrontare il suo rivale in un faccia a faccia di fuoco. Vanessa dal ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache lunedì 242022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.24Max non appena scoprirà che Georg sta sottoponendo Vanessa a dei duri allenamenti si arrabbierà moltissimo. Durante una sessione, la Sonnbichler lamenterà un fortissimo dolore al ginocchio. (l’articolo continua dopo la foto.) Il Fichtl, totalmente incurante inviterà Vanessa ad allenarsi con continuità, in quanto il Campionato di scherma è ormai alle porte. Max deciderà di affrontare il suo rivale in un faccia a faccia di fuoco. Vanessa dal ...

