Televoto GF Vip, percentuali votazioni 21 gennaio 2022: chi rischia l'eliminazione

Nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, questa volta 'eliminatoria' come accade ogni venerdì. L'ultima a dover abbandonare la casa è stata Carmen Russo, condannata al Televoto dalla 'nemica' Nathaly Caldonazzo, ma questa sera chi è a rischio? E cosa dicono i sondaggi? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip 21 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination

Tra non poche polemiche, i concorrenti in nomination questa sera, venerdì 21 gennaio, sono Jessica Selassié, una delle princess, Davide Silvestri, Federica Calemme, che è sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi, e Valeria Marini e Giacomo Urtis che giocano come se fossero una sola persona. Chi di loro dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia e tornare in studio da Alfonso Signorini?

