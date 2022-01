Tardelli | Dybala? Ripicche inutili La Juventus ha bisogno di un leader

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In un articolo su La Stampa, l'ex calciatore Marcocommenta la vicendache sta preoccupando e non poco l'ambiente bianconero: "Un errore da ambo le parti che potrebbe costare caro ad...

Commenta per primo Marcomanda un messaggio a Paulo. L' ex giocatore della Juventus a La Stampa ha dichiarato: ' Il casonon aiuta . Un errore da ambo le parti che potrebbe costare caro ad un gruppo che ...di Stefano Belli} Diretta/ Juventus Genoa (risultato finale 2 - 0): la chiude! 0 - 1, CAPUTO ...anche il suo marchio nel clamoroso e indimenticabile 6 - 0 inflitto all'Inter di Marcoin ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Tardelli: «Dybala? Errori da entrambe le parti, ma lui dimostri una cosa». Le parole dell’ex bianconero sulle pagine de La Stampa Intervenuto ai microfo ...Direttamente dalle colonne de "La Stampa", Marco Tardelli, ex giocatore, tra le altre, di Juventus e nazionale, parla del rinnovo di Dybala con i bianconeri: "Dybala? Un errore ...