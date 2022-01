Taglio del 20% delle bollette per le imprese energivore. 200 milioni alle Pmi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una riduzione del 20% delle bollette delle imprese energivore sotto forma di credito di imposta, 200 milioni di aiuti a fondo perduto per il commercio al detTaglio con fatturato 2019 fino a 2 milioni e 100 milioni per rifinanziare il Fondo Turismo. Sono alcune misure della bozza del decreto legge all’esame del consiglio dei ministri che mira a ridurre l’impatto dei rincari energetici nelle bollette di imprese e famiglie e a indennizzare e sostenere le attività economiche interessate dalle recenti chiusure e restrizioni Covid, come discoteche, impianti sportivi, turismo e mondo dello spettacolo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una riduzione del 20%sotto forma di credito di imposta, 200di aiuti a fondo perduto per il commercio al detcon fatturato 2019 fino a 2e 100per rifinanziare il Fondo Turismo. Sono alcune misure della bozza del decreto legge all’esame del consiglio dei ministri che mira a ridurre l’impatto dei rincari energetici nelledie famiglie e a indennizzare e sostenere le attività economiche interessate drecenti chiusure e restrizioni Covid, come discoteche, impianti sportivi, turismo e mondo dello spettacolo. Segui su affaritaliani.it

