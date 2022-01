Sui «beni di prima necessità» siamo allo Stato di Psicopolizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa abbiamo fatto di male per ritrovarci in una simile bolla mediatico-burocratica? Poco fa il premier Draghi ha firmato il tanto atteso Dpcm contenente la lista dei posti in cui dal primo febbraio si potrà accedere senza green pass. Ben pochi in realtà: farmacie, ottici, edicole all’aperto, benzinai, articoli per animali, alimentari e supermercati. Servirà il certificato per andare dal tabaccaio e dal parrucchiere, ma ci sono degli eccessi di follia su cui è il caso di soffermarsi. Risulta infatti che sarà consentito accedere agli uffici della questura, ma solo per esigenze inderogabili: in poche parole, si può fare una denuncia ma non si può rinnovare un documento. Ma il picco della Psicopolizia lo raggiungiamo quando parliamo di supermercati. Sarà consentito fare la spesa senza green pass, ma a una condizione: si possono acquistare soltanto “beni ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa abbiamo fatto di male per ritrovarci in una simile bolla mediatico-burocratica? Poco fa il premier Draghi ha firmato il tanto atteso Dpcm contenente la lista dei posti in cui dal primo febbraio si potrà accedere senza green pass. Ben pochi in realtà: farmacie, ottici, edicole all’aperto, benzinai, articoli per animali, alimentari e supermercati. Servirà il certificato per andare dal tabaccaio e dal parrucchiere, ma ci sono degli eccessi di follia su cui è il caso di soffermarsi. Risulta infatti che sarà consentito accedere agli uffici della questura, ma solo per esigenze inderogabili: in poche parole, si può fare una denuncia ma non si può rinnovare un documento. Ma il picco dellalo raggiungiamo quando parliamo di supermercati. Sarà consentito fare la spesa senza green pass, ma a una condizione: si possono acquistare soltanto “...

Advertising

alemiglio2002 : RT @HoaraBorselli: Sentite questa :#NoVax al supermercato possono comprare solo 'beni primari' e recarsi in Questura solo per presentare un… - Vale339Vale : RT @HoaraBorselli: Sentite questa :#NoVax al supermercato possono comprare solo 'beni primari' e recarsi in Questura solo per presentare un… - GiuseppeAltieri : La stretta sui 'beni essenziali' ha il solo scopo di esporre al ludibrio e alla gogna pubblici chi verrà fermato al… - federicasantoro : @alessandricci Intanto è speculazione delle borse su Tim che crolla -10% , inflazione ai massimi in Usa e UE, signi… - AnnaP1953 : RT @HoaraBorselli: Sentite questa :#NoVax al supermercato possono comprare solo 'beni primari' e recarsi in Questura solo per presentare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui beni Dichiarazione dei redditi 2022, come cambiano i modelli: 730 e bonus, tutte le novità ... il Superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il trattamento di beni e servizi ... utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla ...

Caro bollette, Aduc: "Stop al distacco dei morosi" ...intervento concreto per frenare i costi dell'energia ed il conseguente aumento dei prezzi di beni e ...chiedendo che venga istituita un'emergenza nazionale per gestire l'impatto di questa crisi sui ...

Sui «beni di prima necessità» siamo allo Stato di Psicopolizia Panorama Dopo la Chiron a 417 Km/h, è bufera sui limiti in autobahn Il milionario ceco Radim Passer è assurto alle cronache per il folle primato: tecnicamente non ha infranto la legge, se non quella della ragione. Ma il ministero non gliela farà passare liscia ...

Belen Rodriguez cambia look: è polemica sui social Archiviata la relazione con Antonino Spinalbese Belen Rodriguez ha deciso di fare un drastico cambiamento di look e, sui social, al suo indirizzo non sono mancate critiche e commenti. Belen Rodriguez: ...

... il Superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il trattamento die servizi ... utilizzato in diminuzione delle imposteredditi delle persone fisiche dovute in base alla ......intervento concreto per frenare i costi dell'energia ed il conseguente aumento dei prezzi die ...chiedendo che venga istituita un'emergenza nazionale per gestire l'impatto di questa crisi...Il milionario ceco Radim Passer è assurto alle cronache per il folle primato: tecnicamente non ha infranto la legge, se non quella della ragione. Ma il ministero non gliela farà passare liscia ...Archiviata la relazione con Antonino Spinalbese Belen Rodriguez ha deciso di fare un drastico cambiamento di look e, sui social, al suo indirizzo non sono mancate critiche e commenti. Belen Rodriguez: ...