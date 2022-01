Studio Italiano scopre come attivare il nostro RNA per risvegliare le difese contro i tumori: prima volta al mondo (Di venerdì 21 gennaio 2022) C’è uno Studio Italiano davvero autorevole e alquanto interessante, che sta circolando nelle ultime ore nella comunità scientifica mondiale. Ne ha parlato l’agenzia di stampa Ansa, e riguarda l’Rna e i tumori. Studio RNA, 20/1/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, come si legge sul portale Ansa.it, sono stati scoperti dei nuovi “interruttori” molecolari che permettono di risvegliare le “sentinelle” del sistema immunitario per contrastare il cancro. Si tratta precisamente di molecole Rna non codificanti derivate da quello che poco tempo fa si chiamava, sbagliando, Dna spazzatura. La scoperta è alquanto sensazionale in quanto potrebbe portare a breve allo sviluppo di nuovi farmaci immunoterapici, ed è trattata nel dettaglio dalla rivista autorevole Nature Genetics. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) C’è unodavvero autorevole e alquanto interessante, che sta circolando nelle ultime ore nella comunità scientifica mondiale. Ne ha parlato l’agenzia di stampa Ansa, e riguarda l’Rna e iRNA, 20/1/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio,si legge sul portale Ansa.it, sono stati scoperti dei nuovi “interruttori” molecolari che permettono dile “sentinelle” del sistema immunitario per contrastare il cancro. Si tratta precisamente di molecole Rna non codificanti derivate da quello che poco tempo fa si chiamava, sbagliando, Dna spazzatura. La scoperta è alquanto sensazionale in quanto potrebbe portare a breve allo sviluppo di nuovi farmaci immunoterapici, ed è trattata nel dettaglio dalla rivista autorevole Nature Genetics. ...

