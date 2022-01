Studente muore schiacciato a 18 anni: era all’ultimo giorno dell’alternanza scuola/lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno Studente di 18 anni è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (in provincia di Udine). Il giovane frequentava un istituto tecnico a Udine. Da quanto si apprende, il ragazzo era al suo ultimo giorno di stage in un progetto di Alternanza scuola-lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unodi 18è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (in provincia di Udine). Il giovane frequentava un istituto tecnico a Udine. Da quanto si apprende, il ragazzo era al suo ultimodi stage in un progetto di Alternanza. L'articolo .

