AGI - Mustafà al-Nazzal - il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria - è atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con un volo da Istanbul. Insieme a lui è arrivato anche suo padre Munzir, la mamma Zeynep e le due sorelline. Ad attenderli, scortati dalla polizia fin dal momento dello sbarco ed accolti con il benvenuto di Adr, delegati del Sipa. "Un sogno che si avvera". Con queste parole il fotografo Mehmet Aslan ha commentato ad Agi la notizia del viaggio del piccolo Mustafa e della sua famiglia verso l'Italia, dove il piccolo avrà le protesi che gli permetteranno di camminare. La Storia del piccolo Mustafa e della sua famiglia è finita sotto i riflettori grazie alla foto "Hardship of life", con cui Aslan ha vinto lo scorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Storia Mustafà Storia di Mustafà, dalla Siria in Italia per avere le gambe che la guerra gli ha tolto La storia della famiglia di Mustafà Il padre del bambino si chiama Munzer El Nazzal, nel 2006 si trovava nel mercato di Idllib con la moglie incinta , quando una bomba contenente gas tossici è stata ...

Mustafa, il bambino siriano senza gli arti è in Italia: nuova vita, un futuro migliore Il piccolo Mustafa, cinque anni, il bambino siriano senza arti la cui storia è stata portata alla ... L'arrivo a Fiumicino Mustafà al - Nazzal e' atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ...

