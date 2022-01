Star Trek | Picard 2 | nel trailer della seconda stagione anche Whoopi Goldberg

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Paramount+ ha condiviso ildi2, la nuovaserie conPatrick Stewart in cui apparirà2 arriverà sugli schermi americani giovedì 3 marzo e ilcondiviso da Paramount+ regalale prime immagini del ritorno dinell'universo sci-fi. Nel video si vede infatti il protagonista mentre chiede aiuto a Guinan, personaggio apparso in Next Generation.ha interpretato la parte nellae nella sestadi ...

Advertising

Costantino73 : RT @TalkingStarTrek: [Star Trek: Picard] Il nuovo trailer vede il ritorno di Guinan! ? - TalkingStarTrek : [Star Trek: Picard] Il nuovo trailer vede il ritorno di Guinan! ? - ciakmag : La seconda stagione di #Picard mantiene le promesse, e nel trailer #WhoopiGoldberg avverte l'amico #PatrickStewart… - star_trek_disco : @GrandeFratello Una bella sorpresa sarebbe il foglio di via fuori dalla casa - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Trek: Picard, il nuovo trailer ci mostra il ritorno di Whoopi Goldberg -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek

Dopo l'annuncio nei giorni scorsi della data d' uscita diPicard 2 , ecco il nuovo trailer ufficiale della stagione 2 di: Picard , in uscita il 3 marzo su Paramount+ e su Amazon Prime Video. Nel video, l'atteso ritorno di Q e di Guinan, ...35 minuti fa I fan lo hanno chiesto a gran voce e Whoopi Goldberg ha obbedito: l'attrice tornerà nell'universo dinella seconda stagione di: Picard , riprendendo il ruolo di Guinan per più episodi. Dal 1988 al 1993 Goldberg ha interpretato la barista del bar El - Aurian in: The Next ...Paramount+ ha condiviso il trailer di Star Trek: Picard 2, la nuova stagione della serie con star Patrick Stewart in cui apparirà anche Whoopi Goldberg. Star Trek: Picard 2 arriverà sugli schermi amer ...Il nuovo trailer della seconda stagione di Star Trek: Picard mostra il ritorno di Guinan, interpretata da Whoopi Goldberg.