Spopola FantaSanremo | il «fantacalcio» del Festival

(Di venerdì 21 gennaio 2022)– così è descritto sul sito web – è un giuoco basato suldella Canzone Italiana. I partecipanti compongono le loro «fanta-squadre», così come al, scegliendo 5 tra gli artisti in gara e nominando un capitano. Ogni artista ha un costo, che si determina in Baudi. Al posto dei classici «fanta-milioni», insomma, ci sono i Baudi. Il Baudo è la moneta ufficiale del gioco. Ogni fanta-allenatore ne ha a disposizione cento. Gli artisti scelti, poi, ti portano i fantapunti. E ti fanno vincere le “partite”. Se alper vincere servono i gol e gli assist dei calciatori, ai bonus si determinano in modo diverso: si avranno punti bonus se il cantante arriva sul podio, se vince Sanremo, ma anche se è il primo ad esibirsi o se, udite udite, a dirigere ...

FantaSanremo 2022: i consigli per formare squadre competitive nel fantagame più cool del periodo del Festival. Parola ai fondatori, Porto Sant'Elpidio collegata al Festival di Maikol Di Stefano Mancano poco più di due settimane all'inizio del festival di Sanremo, ma in rete e non solo già spopola il gioco, tut ...