Spezia | UFFICIALE il rinnovo di Verde | firma fino al 2025

Advertising

acmilan : Official Statement: Tickets for #MilanSpezia and #MilanJuve ?? - Spezia_1906 : ?? Ci siamo per il rinnovo di #Verde ?? Il fantasista prolunga con le Aquile! ?? I dettagli - tcm24com : Ufficiale: Daniele Verde ha rinnovato con lo Spezia #Verde #Spezia - Spezia_1906 : ?? Dai Nicco! ?? Primo contratto da pro per la colonna della Primavera #Pietra ?? I dettagli - Lord__Carry : RT @GiuseppeDelGiu8: @MilanNewsit E chi sennò? Mandato il sicario per eccellenza, dopo quello con lo Spezia domenica ci daranno il colpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia UFFICIALE

Calciomercato.com

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloil rinnovo di Verde: firma fino al 2025. L'attaccante classe '96 ancora in Liguria LoCalcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega ...Il comunicatopubblicato dall'Inter sul proprio sito recita così: 'Joaquin Correa si è ...sul mercato per prendere un altro centravanti o se tenere Salcedo di ritorno dal prestito alloLo Spezia ha annuncato di aver trovato l'accordo per il prolungamento di contratto dell'attaccante Daniele Verde fino al 30 giugno 2025. Spezia, Verde rinnova fino al 2025: "Qui a lungo" Il giocatore ...Become a member of Spezia Calcio by purchasing the Eagle Card and become part of a community that represents our team and our city. The Eagle Card allows fans to enter the stadium Alberto Picco and al ...