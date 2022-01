Sostegno ad attività in crisi per la pandemia: decreto. Elezione del presidente della Repubblica, regole per i grandi elettori contagiati Consiglio dei ministri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: COVID-19, Sostegno DELLE attività ECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO Misure urgenti in materia di Sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e dei ministri dell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del turismo Massimo Garavaglia, della transizione ecologica Roberto ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 21 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza deldei: COVID-19,DELLEECONOMICHE E DEI SERVIZI SANITARI E TERRITORIALI E CONTRASTO AI RINCARI NEL SETTORE ELETTRICO Misure urgenti in materia dialle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (-legge) Ildei, su proposta delMario Draghi e deidell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del turismo Massimo Garavaglia,transizione ecologica Roberto ...

