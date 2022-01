Sostegni ter e bollette, ok del cdm al decreto: cig scontata per ristoranti e hotel, via gli oneri di sistema per le imprese e assist agli energivori (Di venerdì 21 gennaio 2022) Rinvio dei versamenti di Iva e addizionali Irpef per le attività che sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022. E ricorso alla cig scontato, cioè senza obbligo di versare il contributo addizionale, per hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale da ballo e sale giochi, ma anche per i musei e radio taxi. Sono le principali norme contenute nella bozza del nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri. Nello stesso dl ci sono anche le misure per contenere i rincari dell’energia a vantaggio di aziende ed enti locali, dopo che in legge di Bilancio sono stati previsti interventi per famiglie e piccolissime imprese che impiegano: per il primo trimestre vengono cancellati gli oneri di sistema e gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Rinvio dei versamenti di Iva e addizionali Irpef per le attività che sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022. E ricorso alla cig scontato, cioè senza obbligo di versare il contributo addizionale, pere agenzie di viaggio,, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale da ballo e sale giochi, ma anche per i musei e radio taxi. Sono le principali norme contenute nella bozza del nuovoapprovato dal consiglio dei ministri. Nello stesso dl ci sono anche le misure per contenere i rincari dell’energia a vantaggio di aziende ed enti locali, dopo che in legge di Bilancio sono stati previsti interventi per famiglie e piccolissimeche impiegano: per il primo trimestre vengono cancellati glidie gli ...

