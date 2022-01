Somma Vesuviana | la pandemia svuota le strade? E noi le riasfaltiamo E rinnoviamo anche illuminazione

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “In pochi mesi e durante laabbiamo asfaltato a nuovo ben 30 Km dicittadine e cambiato tutta la pubblicache oggi è con punti luce nuovi, a Led. In alcune zone periferiche abbiamo fatto interventi importanti”. Ad affermarlo è Salvatore Di Sarno, sindaco dinel napoletano.”Dopo decenni – continua il primo cittadino – abbiamo riaperto il ponte di San Giorgio che collega la periferia Nord di, dunque Via Scotola con la strada provinciale che conduce a Brusciano – Mariglianella edin questo caso abbiamo asfaltato a nuovo e cambiato tutta la pubblica. A Cupa di Nola marciapiedi nuovi, strada nuova, e nuova pubblica. Stiamo ...

Advertising

Scisciano : #SommaVesuviana, strade a led. Di Sarno. “Abbiamo asfaltato 30 Km di strade cittadine e realizzato pubblica illumin… - nextcinepanett : @gaetpoli7 Vesuviano, hai detto bene, visto che è dai paesi vesuviani che arriva il tifoso medio @napolista Ottavi… - PupiaTv : Somma Vesuviana (NA) - Di Sarno: Ecco l’importanza di avere un asse viario fondamentale (20.01.22)… - Pinucci63757977 : @PetrazzuoloF @red_mask9 @elio_vito Se Berlusconi fosse inqualificabile il tuo segretario Letta avrebbe ricusato i… - infoitinterno : Salvatore D’Amora è il nuovo Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana. -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana

'Oggi, in tutte le scuole diè ripresa la didattica in presenza. Giunga agli studenti, bambini e ragazzi, a tutti i dirigenti scolastici, a tutti gli operatori scolastici e ai genitori, il mio messaggio. Il ...Oggi stiamo dando risposte importanti alla città di. Abbiamo già realizzato una grande opera pubblica come l'intera pubblica illuminazione a LED - ha dichiarato Salvatore Di Sarno , ...Di Sarno: "Stiamo eliminando su tutto il territorio cittadino anche gli incroci pericolosi realizzando rotonde e nuova segnaletica" ...Salvatore Di Sarno: “Abbiamo asfaltato 30 Km di strade cittadine e realizzato pubblica illuminazione nuova, a Led su tutto il territorio, ma anche marciapiedi nuovi a Cupa di Nola, riaperto dopo decen ...