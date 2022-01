Soleil “ferisce le persone e se ne frega”; Delia “un’attrice”: Francesca Cipriani senza peli sulla lingua (Di venerdì 21 gennaio 2022) Francesca Cipriani questa settimana ha rilasciato una lunga intervista fra le pagine di SuperGuidaTv. Un’intervista dove ha potuto parlare di Soleil Sorge e Delia Duran, le due donne che al momento sono sulla cresta dell’onda delle dinamiche del GFVip. “Chi ho trovato di insopportabile nella Casa? Di insopportabile proprio nessuno, ognuno ha il suo carattere. La persona che trovo molto lontana da me e di cui non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, per i quali avrei preso dei provvedimenti, è stata Soleil. Non mi è piaciuta quando ha dato delle “scimmie” a Samy e Ainett, quando ha detto che “che Sophie è tutta plastica”, quando ha detto che “Gianmaria è uno scarafaggio che non muore neanche con l’acido”. Lei a volte è molto dolce e carina ma come ti giri un attimo può cambiare ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista fra le pagine di SuperGuidaTv. Un’intervista dove ha potuto parlare diSorge eDuran, le due donne che al momento sonocresta dell’onda delle dinamiche del GFVip. “Chi ho trovato di insopportabile nella Casa? Di insopportabile proprio nessuno, ognuno ha il suo carattere. La persona che trovo molto lontana da me e di cui non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, per i quali avrei preso dei provvedimenti, è stata. Non mi è piaciuta quando ha dato delle “scimmie” a Samy e Ainett, quando ha detto che “che Sophie è tutta plastica”, quando ha detto che “Gianmaria è uno scarafaggio che non muore neanche con l’acido”. Lei a volte è molto dolce e carina ma come ti giri un attimo può cambiare ...

