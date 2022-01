Soldi per l’accesso in Guardia di Finanza, nei guai sacerdote sannita (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – “Trentamila euro e sua nipote supererà le prove di ingresso al concorso per la Guardia di Finanza“. E’ questa la promessa fatta da sacerdote amico ad una donna di Cervinara. In pochi giorni il contatto con il prelato, ordinario militare originario di Montesarchio e in servizio a Roma, fu fatto. La donna, poco dopo ha denunciato il sacerdote per truffa. Ora la palla passa alla Procura della Repubblica di Avellino ad esprimersi, delegando la polizia giudiziaria agli accertamenti. L’uomo, presbitero diocesano, ordinato nel 2001 a Cervinara, il cui indirizzo di posta elettronico risulta nel sito della diocesi di Benevento (ma non è attivo) non sarebbe nuovo a vicende del genere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – “Trentamila euro e sua nipote supererà le prove di ingresso al concorso per ladi“. E’ questa la promessa fatta daamico ad una donna di Cervinara. In pochi giorni il contatto con il prelato, ordinario militare originario di Montesarchio e in servizio a Roma, fu fatto. La donna, poco dopo ha denunciato ilper truffa. Ora la palla passa alla Procura della Repubblica di Avellino ad esprimersi, delegando la polizia giudiziaria agli accertamenti. L’uomo, presbitero diocesano, ordinato nel 2001 a Cervinara, il cui indirizzo di posta elettronico risulta nel sito della diocesi di Benevento (ma non è attivo) non sarebbe nuovo a vicende del genere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CarloCalenda : Lo scenario più negativo sarebbe perdere Draghi sia a Palazzo Chigi che al Quirinale, e il rischio c'è. Si creerebb… - forumJuventus : CdS: 'Juventus, da Arthur i soldi per l'investimento a centrocampo: intermediari a lavoro con il Lione per Bruno Gu… - Azione_it : La questione Quirinale distoglie lo sguardo dai veri problemi. Quello dell'energia per esempio, M5S e PD come pensa… - alexbottoni : Per il gelato russo è boom di export: - preferiscododo : RT @sonocomevenezia: Mioddio non se ne può più di questi che devono trovare motivazione nella motivazione. Perché uno lavora? Zio per avere… -