Sofia Goggia: "Lunedì non mi reggevo sulle gambe, oggi ho cercato certezze: progressione esponenziale" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, evento valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurra ha replicato il risultato di ieri e si lancia con grande ottimismo verso la gara di domani, dove si presenterà come la grande favorita della vigilia. La Campionessa Olimpica di specialità, capace di vincere cinque gare in stagione (tre nella velocità pura) ma reduce dalla caduta di Zauchensee, cerca il colpaccio per rafforzare il primo posto nella classifica di specialità e provare ad avvicinarsi a Mikaela Shiffrin nella generale. La bergamasca ha analizzato la prestazione odierna attraverso i canali federali e si è soffermata anche sulla sua condizione fisica dopo la botta rimediata lo scorso weekend sulle nevi austriache:

