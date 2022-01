“So come ti senti”: William fa commuovere tutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’incontro tra il principe William e un ragazzino, avvenuto ieri in un centro britannico, è stato molto toccante. Il Duca di Cambridge ha fatto visita in un centro per persone vulnerabili a Burnley, assieme a sua moglie Kate Middleton. Mentre si trovavano lì, William e Kate sono stati presentati all’undicenne Deacon Glover. Il ragazzo ha perso sua madre Grace Taylor l’anno scorso: la donna aveva solo 28 anni. Durante la chat video, la sua bisnonna Carole Ellis ha spiegato tutta la storia di Deacon alla coppia reale. LEGGI ANCHE => Per i 70 anni sul trono della Regina la star sarà William. Mentre Harry… Il principe William ha ricordato come ha affrontato la morte di sua madre, la principessa Diana: “È difficile, è davvero difficile, ma poi diventa più facile, te lo assicuro. So ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’incontro tra il principee un ragazzino, avvenuto ieri in un centro britannico, è stato molto toccante. Il Duca di Cambridge ha fatto visita in un centro per persone vulnerabili a Burnley, assieme a sua moglie Kate Middleton. Mentre si trovavano lì,e Kate sono stati presentati all’undicenne Deacon Glover. Il ragazzo ha perso sua madre Grace Taylor l’anno scorso: la donna aveva solo 28 anni. Durante la chat video, la sua bisnonna Carole Ellis ha spiegato tutta la storia di Deacon alla coppia reale. LEGGI ANCHE => Per i 70 anni sul trono della Regina la star sarà. Mentre Harry… Il principeha ricordatoha affrontato la morte di sua madre, la principessa Diana: “È difficile, è davvero difficile, ma poi diventa più facile, te lo assicuro. So ...

