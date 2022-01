SNAI – Serie A | Milan-Juve | sfida da tripla Lazio-Atalanta | prevale il «2»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (o, 21 gennaio 2022 ) - Pronostico sul filo per il match clou di San Siro, con una leggerissima preferenza per i bianconeri, dati a 2,65 contro il 2,70 rossonero. All'Olimpico, Sarri cerca i tre punti per sperare ancora nel quarto posto, ma Gasperini gioca da favorito.o, 21 gennaio 2022 – Equilibrio quasi perfetto: questo il giudizio degli analistisuntus, match clou della 23ª giornata diA, in programma domenica sera. Una minima differenza in quota, comunque significativa, premia lantus, il cui successo esterno è dato a 2,65, contro il 2,70 dell'«1» rossonero. Segno che il credito dei bianconeri (4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare) è in crescita, mentre quello dei rossoneri, reduci dal traumatico stop interno con lo ...

Equilibrio quasi perfetto: questo il giudizio degli analistisu Milan - Juventus, match - clou della 23/a giornata diA, in programma domenica sera. Una minima differenza in quota premia la Juventus, il cui successo esterno è dato a 2,65, contro il 2,......come quella contro il Cagliari potrebbe causare sofferenza anche contro una squadra diB. Il ...nel frattempo uno sguardo al pronostico su Roma Lecce in base alle quote offerte dall'agenzia. ...( Milano, 21 gennaio 2022 ) - Pronostico sul filo per il match clou di San Siro, con una leggerissima preferenza per i bianconeri, dati a 2,65 contro il 2,70 r ...Equilibrio quasi perfetto: questo il giudizio degli analisti Snai su Milan-Juventus, match-clou della 23/a giornata di Serie A, in programma domenica sera. (ANSA) ...