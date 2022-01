Slovacchia | l’ente nazionale di controllo cerca di contenere il costo delle bollette

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato per lacon un caso politico. Il 4 gennaio il segretario di Stato del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale Milan Kysel’ si è dimesso volontariamente dalla carica, motivando l’uscita come una risposta al linciaggio mediatico che ritiene di aver subito a seguito alla vicenda dei sussidi alle imprese slovacche. L’opinione pubblica lo ha infatti duramente attaccato dopo che il sito www.polnoinfo.sk aveva parlato degli acquisti gonfiati effettuati dal ministero a beneficio della Rimanec p.r.o., azienda che si occupa di allevamenti suini. Non solo il ministero comprava maiali dalla Rimanec alla cifra record di € 4500 a capo, ma Kysel’ è stato un membro del consiglio direttivo dell’azienda fino allo scorso giugno. Il ministro dell’Agricoltura Samuel Vl?an ha accettato le dimissioni, ringraziando Kysel’ per il lavoro svolto e per aver ...