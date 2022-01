Siria, Mustafa' arrivato in Italia con la famiglia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mustafa' al - Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria, e suo padre Munzir, cui e' stata amputata la gamba destra, protagonisti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022)' al - Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in, e suo padre Munzir, cui e' stata amputata la gamba destra, protagonisti ...

martaserafini : ++In mezzo a tanto dolore, tanta rabbia, una bella notizia o, quantomeno, un filo di speranza. Perché Munzir e Must… - RaiNews : E' la foto simbolo del dramma del popolo siriano che ha fatto il giro del mondo - rtl1025 : ?? 'Budrio è una eccellenza nel mondo, per protesi. #Mustafa e suo padre #Munzir due vittime di #Assad, in Siria. Av… - corrierebologna : Mustafa e Munzir mutilati in Siria, il centro protesi di Bologna che aiuterà padre e fi... - sardo1951 : RT @lisanoja: Vi ricordate di Munzir e Mustafa, padre e figlio rimasti senza arti a causa della guerra in Siria? Per loro, finalmente, una… -

