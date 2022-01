Siria, la famiglia della foto simbolo arriva in Italia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Padre e figlio mutilati dalla guerra in Siria saranno ospiti della Caritas di Siena e andranno al Centro Protesi di Budrio, nel bolognese. L'annuncio è stato dato dal Siena International Photo Awards, il festival che ha premiato la foto di Munzir e Mustafa scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Padre e figlio mutilati dalla guerra insaranno ospitiCaritas di Siena e andranno al Centro Protesi di Budrio, nel bolognese. L'annuncio è stato dato dal Siena International Photo Awards, il festival che ha premiato ladi Munzir e Mustafa scattata dalgrafo turco Mehmet Aslan

