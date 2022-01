Siria, attacco Isis a un carcere curdo per liberare centinaia di terroristi reclusi: 41 morti e 80 jihadisti in fuga (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’attacco di un commando dello Stato Islamico a un carcere curdo in Siria nel tentativo di liberare i prigionieri fedeli al Califfato si è trasformato in una carneficina. Il bilancio provvisorio parla infatti di 41 vittime in seguito agli scontri armati scoppiati nella prigione di Ghweiran, nella regione nord-orientale di Hasake, dove le forze curdo-Siriane trattengono migliaia di terroristi delle Bandiere Nere catturati nel corso della riconquista dei territori settentrionali del Paese. E proprio dalle forze curde arriva la denuncia che un convoglio delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) partito dal fronte di Tell Temir per dare supporto alle milizie impegnate a respingere l’attacco jihadista, “è stato attaccato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’di un commando dello Stato Islamico a uninnel tentativo dii prigionieri fedeli al Califfato si è trasformato in una carneficina. Il bilancio provvisorio parla infatti di 41 vittime in seguito agli scontri armati scoppiati nella prigione di Ghweiran, nella regione nord-orientale di Hasake, dove le forzene trattengono migliaia didelle Bandiere Nere catturati nel corso della riconquista dei territori settentrionali del Paese. E proprio dalle forze curde arriva la denuncia che un convoglio delle Forze Democratichene (Sdf) partito dal fronte di Tell Temir per dare supporto alle milizie impegnate a respingere l’jihadista, “è stato attaccato e ...

