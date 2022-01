Simone Baroni l’ex ballerino di Amici sono stato picchiato perché sono gay

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il coreografo ed exdi ‘’ ha denunciato l’aggressione ricevuta e sui social èinondato di messaggi di solidarietà e affetto.vittima di un pestaggio a sfondo omofobo. Il 27enne la sera del 15 gennaio si trovava in un bar nel quartiere di San Giovanni in Laterano, a Roma,

Advertising

adaalighi : RT @ilvocio: Simone Baroni: l’ex ballerino di Amici picchiato perché gay. Scommettiamo che se Salvini fosse suo padre, al posto di sparare… - FrancescoBlotto : RT @fanpage: Simone Baroni, ex ballerino di #Amici e coreografo, è stato vittima di una brutale aggressione omofoba per le strade della Cap… - leggoit : Simone Baroni, l'ex ballerino di #Amici: «Picchiato perché gay». Ecco cosa gli è accaduto - LucillaMasini : RT @ilvocio: Simone Baroni: l’ex ballerino di Amici picchiato perché gay. Scommettiamo che se Salvini fosse suo padre, al posto di sparare… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Baroni

Un talento naturale con un forte curriculum e una preparazione da ballerino solida: ecco chi è. E' entrato ad Amici 14 e si è fatto ben volere dal pubblico e da Alessandra Celentano. Ha dimostrato talento e predisposizione per la danza, facendo sempre più strada. Ecco chi è..., ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è stato picchiato selvaggiamente perché gay.ha reagito a questa aggressione riprendendo i colpevoli e denunciandoli ai carabinieri. ...Un talento naturale con un forte curriculum e una preparazione da ballerino solida: ecco chi è Simone Baroni. E’ entrato ad Amici 14 e si è fatto ben volere dal pubblico e da Alessandra Celentano. Ha ...Simone Baroni, coreografo ed ex concorrente di «Amici » di Maria De Filippi, è stato vittima di un pestaggio a sfondo omofobo. Il 27enne la sera del 15 gennaio ...