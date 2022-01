Silvio Berlusconi | al processo su caso escort acquisiti verbali del ragionier Spinelli La procura di Bari rinuncia a intercettazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Un’acquisizione di, una mancata audizione di un testimone e lada parte delladia cinque. È in sintesi la cronaca dell’udienza delin corso anel qualeè imputato per induzione a mentire nei confronti dell’imprenditore Gianpaolo Tarantini, condannato in via definitiva lo scorso ottobre per il reclutamento dida condurre in casa dell’ex premier. Agli delsono state acquisite, su accordo di accusa e difesa, le dichiarazioni dele Giuseppe, il contabile dell’ex presidente del Consiglio citato come testimone.è colui che, stando alle ...