"Silvia for President", il murales di Berlusconi che spiega perfettamente queste elezioni per il Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Una donna al Quirinale": è il leitmotiv di una fetta di Parlamento, in particolare quella riconducibile al Movimento 5 Stelle, ma che rimbalza da destra a sinistra (letteralmente) più come una bandierina da piantare in nome dell'uguaglianza di genere che come vera e propria battaglia ideologica. Al punto da lasciar filtrare il messaggio "una donna, purché sia", banalizzando il ruolo che andrebbe a ricoprire e gettando soltanto ulteriore discredito sui nomi circolati (che, al momento, sono quelli di Casellati, Moratti e Severino). Un concetto sintetizzato perfettamente dallo street artist palermitano Tvboy, pseudonimo di Salvatore Benintende, che nel quartiere Cinque Vie a Milano ha raffigurato Silvio Berlusconi in versione femminile, con un cartello "Silvia for President".

