Sicilia zona arancione, Musumeci: “Ce lo aspettavamo” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sicilia in zona arancione da lunedì 24 gennaio. “aspettavamo questo passaggio da una settimana. Per fortuna la zona arancione non comporta alcuna particolare restrizione né nella vita sociale né in quella economica quindi sostanzialmente si va avanti”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci commenta con l’Adnkronos il passaggio dell’isola in zona arancione. “Ci rimane l’amarezza – aggiunge – di dover constatare che il 77% dei posti letto in terapia intensiva e sub intensiva è occupato da chi non è vaccinato. Nel frattempo però crescono le prime dosi, segno evidente che c’è una volontà di affidarsi finalmente alla scienza”. “Noi presidenti delle Regioni abbiamo detto più volte a Roma ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –inda lunedì 24 gennaio. “questo passaggio da una settimana. Per fortuna lanon comporta alcuna particolare restrizione né nella vita sociale né in quella economica quindi sostanzialmente si va avanti”. Così il presidente della Regionena Nellocommenta con l’Adnkronos il passaggio dell’isola in. “Ci rimane l’amarezza – aggiunge – di dover constatare che il 77% dei posti letto in terapia intensiva e sub intensiva è occupato da chi non è vaccinato. Nel frattempo però crescono le prime dosi, segno evidente che c’è una volontà di affidarsi finalmente alla scienza”. “Noi presidenti delle Regioni abbiamo detto più volte a Roma ...

