Sia ha pensato al suicidio dopo le critiche negative al film Music

La cantante Sia ha svelato che le critiche negative rivolte al suo film Music hanno avuto conseguenze negative sulla sua salute mentale. La cantante Sia ha debuttato come regista con il film Music e le critiche negative rivolte all'opera le hanno causato molti problemi, facendola arrivare a pensare anche al suicidio. La star della musica ha svelato il drammatico dettaglio di quanto accaduto nella sua vita privata in un nuovo articolo pubblicato dal New York Times. Il film Music è stato infatti travolto dalle critiche a causa della rappresentazione delle persone affette da autismo e per aver scelto come protagonista Maddie Ziegler, già star di video ...

