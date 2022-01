Si schianta in moto contro auto, 17enne morto nel Casertano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Tragedia sulle strade del Casertano nella notte: un 17enne a bordo di uno scooter si è schiantato contro un’auto in viale della Libertà ad Aversa, rovinando violentemente sull’asfalto. Il minore è deceduto poco dopo l’urto e la salma è stata portata all’ospedale di Giugliano in Campania (Napoli). Il giovane risiedeva a Frignano, mentre il conducente della vettura, anch’egli poco più che maggiorenne, non ha riportato ferite. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Tragedia sulle strade delnella notte: una bordo di uno scooter si ètoun’in viale della Libertà ad Aversa, rovinando violentemente sull’asfalto. Il minore è deceduto poco dopo l’urto e la salma è stata portata all’ospedale di Giugliano in Campania (Napoli). Il giovane risiedeva a Frignano, mentre il conducente della vettura, anch’egli poco più che maggiorenne, non ha riportato ferite. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

