Sì agli indennizzi per i danni da vaccino. Obbligo per tutti? Il governo ci pensa (per la gioia di Pd e Speranza) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – Non solo le nuove restrizioni con il green pass, oggi in Cdm anche il dl Ristori, che dovrebbe contenere gli indennizzi per danni gravi da vaccino obbligatorio. Sarebbe una vittoria della Lega, che chiede da tempo il risarcimento per i danni da vaccino. Ma il provvedimento potrebbe anticipare un nuovo piano del governo Draghi: l'Obbligo vaccinale per tutti. Oggi in Cdm gli indennizzi per danni gravi da vaccino obbligatorio indennizzi per le infermità e le menomazioni permanenti come conseguenza dell'Obbligo vaccinale (attualmente ristretto agli over 50), almeno secondo la bozza del decreto che circola in queste ore.

