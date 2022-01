(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un ‘della canzone cristiana’ ae proprio negli stessi giorni in cui sul palco del teatro Ariston salgono i big del ‘della canzone italiana di’. Per Vittorio, super ospite annunciato della rassegna musicale cristiana, intervistato dall’AdnKronos, non vi è però “nessuna intenzione polemica. Non mi sembra che dietro questo ‘della canzone cristiana’ vi sia un intento provocatorio, antagonista oppure oscurantista”, rassicura il critico d’arte. Per, “va in contemporanea con il ‘di’ più che altro per avere visibilità, non per una scelta provocatoria oppure oscurantista: non credo che ci sia questa intenzione polemica… ci si ritaglia uno spazio dove e ...

Advertising

StraNotizie : Sgarbi: 'Vado al Festival Cristiano ma niente provocazioni oscurantiste contro Sanremo' - MaxFerrarini : Vado a letto con il cellulare a tutta suoneria nella speranza che Berlusconi sbagliando numero mi chiami. Nel fratt… - FrankCo91030789 : Sgarbi su Berlusconi al Quirinale: «In Forza Italia vogliono fermare le mie telefonate, ma io vado avanti a raccogl… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Sgarbi su Berlusconi al Quirinale: «In Forza Italia vogliono fermare le mie telefonate, ma io vado avanti a raccogliere v… - capricorne_o : Sgarbi su Berlusconi al Quirinale: «In Forza Italia vogliono fermare le mie telefonate, ma io vado avanti a raccogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi Vado

Adnkronos

Il messaggio è:avanti fino in fondo, nonostante Vittorioabbia ammesso ieri che non ci sono i numeri invitandolo a cercare un altro nome. Il Cavaliere però vuole arrivare in Aula, ma ...Ma non è così semplice e non è certo Vittoriol'uomo più affidabile a cui chiedere. "La mia ... "Non devo essere io a fare il governo seal Colle, lascerò che i partiti si accordino tra ...(Adnkronos) - Un 'Festival della canzone cristiana' a Sanremo e proprio negli stessi giorni in cui sul palco del teatro Ariston salgono i big del 'Festival della canzone italiana di Sanremo'. Per Vitt ...Questi, avrebbe mandato un aereo per Soleil Sorge con un messaggio per lei, cosa che chiaramente non ha fatto piacere alla donna entrata nella Casa (anche) per confrontarsi con l’influencer italo-amer ...