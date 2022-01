Sgarbi andrà a Sanremo, ma al festival della canzone cristiana: “Anche Battiato faceva musica mistica” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un “festival della canzone cristiana” a Sanremo, proprio negli stessi giorni in cui sul palco del teatro Ariston salgono i big del festival della canzone italiana, con Vittorio Sgarbi come super ospite. La rassegna musicale cristiana vuole essere un controfestival? “Non mi sembra che dietro questo ‘festival della canzone cristiana’ vi sia un intento provocatorio, antagonista oppure oscurantista”, rassicura il critico d’arte. Intervistato dall’AdnKronos, Sgarbi sostiene che “va in contemporanea con il ‘festival di Sanremo’ più che altro per avere visibilità. Insomma, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un “” a, proprio negli stessi giorni in cui sul palco del teatro Ariston salgono i big delitaliana, con Vittoriocome super ospite. La rassegnalevuole essere un contro? “Non mi sembra che dietro questo ‘’ vi sia un intento provocatorio, antagonista oppure oscurantista”, rassicura il critico d’arte. Intervistato dall’AdnKronos,sostiene che “va in contemporanea con il ‘di’ più che altro per avere visibilità. Insomma, ...

