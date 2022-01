Serie A, il nuovo protocollo mette a rischio tre match nel weekend: i dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono tre i match della 23esima giornata di Serie A che rischiano di saltare a causa del nuovo protocollo Covid, entrato in vigore e che prevede l'intervento delle ASL quando si raggiunge il 35 % di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono tre idella 23esima giornata diA che rischiano di saltare a causa delCovid, entrato in vigore e che prevede l'intervento delle ASL quando si raggiunge il 35 % di...

Advertising

NetflixIT : Quando provi a dimenticare la tua serie tv preferita con qualcosa di nuovo. - QuiMediaset_it : Al via #TwentySeven, nuovo canale tematico #Mediaset. La nuova rete è dedicata a film e serie tv internazionali ed… - Pall_Gonfiato : #SerieA si va verso il rinvio di tre sfide causa Covid - Macry79 : @bibby74 @_farzana_z @ModeVa16 Si ma il nuovo è per mantenere il pubblico. Hakan che si scopre in piccole dosi è p… - bibby74 : @Macry79 @_farzana_z @ModeVa16 Macri piano piano e arrivi a fin stagione e la gente si stanca anche perché non è un… -