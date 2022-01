Serie A, consigli per il Fantacalcio: chi schierare nella 23esima giornata (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizierà tra pochissimo la 23esima giornata di Serie A: ecco i consigli per sciogliere i dubbi dell’ultimo minuto al Fantacalcio Siamo nuovamente arrivati al fine settimana, e dopo aver assistito agli impegni infrasettimanali di Coppa Italia, torna nel vivo anche la Serie A. Tra turnover e gare in bilico, specialmente Napoli-Salernitana e Inter-Venezia, non risulta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizierà tra pochissimo ladiA: ecco iper sciogliere i dubbi dell’ultimo minuto alSiamo nuovamente arrivati al fine settimana, e dopo aver assistito agli impegni infrasettimanali di Coppa Italia, torna nel vivo anche laA. Tra turnover e gare in bilico, specialmente Napoli-Salernitana e Inter-Venezia, non risulta Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

serieAnews_com : ?? Manca poco al fischio d'inizio delle gare di #SerieA: ecco i consigli su chi schierare in questa giornata di cam… - infoitsport : Consigli Fantacalcio 23^ giornata Serie A: Barak certezza a centrocampo - fantapiu3 : #SerieB che riparte con la prima di ritorno, qui trovate i nostri #consiglifantacalcio per le vostre formazioni di… - emmegiiii : consigli su una nuova serie da iniziare?? (please) - salvatoregiarr6 : @Kr81RS La vita è una serie di difficoltà ,difficile dare consigli. ?????? -