Serie A, Bologna-Inter si rigioca. E Lazio-Atalanta è a rischio rinvio (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ iniziata la 23esima giornata del campionato di Serie A, nel frattempo sono arrivate importanti decisioni che riguardano il massimo torneo italiano. Nel dettaglio il giudice sportivo ha deciso le sanzioni per le 4 partite rinviate lo scorso 6 gennaio, valide per la 20esima giornata. Sono state rinviate le decisioni su Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, mentre Bologna-Inter dovrà rigiocarsi. Non sarà 0-3 a tavolino, ma rinvio del match. Il giudice sportivo “delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”. L’Inter farà ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ iniziata la 23esima giornata del campionato diA, nel frattempo sono arrivate importanti decisioni che riguardano il massimo torneo italiano. Nel dettaglio il giudice sportivo ha deciso le sanzioni per le 4 partite rinviate lo scorso 6 gennaio, valide per la 20esima giornata. Sono state rinviate le decisioni su-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, mentredovràrsi. Non sarà 0-3 a tavolino, madel match. Il giudice sportivo “delibera di NON applicare alla Soc.le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla LegaA i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”. L’farà ...

