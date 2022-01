Serata cover a Sanremo | omaggi a Dalla | Carrà | Pino Daniele e Battisti

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Elisa canterà "What a feeling" di Flashdance, Tananai omaggerà Raffaellainterpretando "A far l'amore comincia tu". Massimo Ranieri renderào acon "Anna verrà" insieme a Nek, mentre Le Vibrazioni canteranno "Live and let die" di Paul McCartney, con Sophie and Giants e Peppe Vessicchio. Ladei duetti e delle, come annunciato da Amadeus al Tg1, si terrà venerdi, 4 febbraio. Rettore e Ditonellapiaga canteranno "Nessuno mi può giudicare", Michele Bravi "Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi" di Lucio. Fabrizio Moro interpreterà "Uomini soli" dei Pooh, e Rkomi farà un medley di Vasco Rossi con Calibro 35.Noemi interpreterà "(You make me feel like) A Natural women" di Aretha Franklin, Giovanni Truppi insieme a Vinicio Caposella ...