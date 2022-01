Se al Colle fosse eletto Berlusconi mi rifiuterò di mettere la sua foto in aula! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Berlusconi AL QUIRINALE? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org Forse non accadrà. Forse Silvio Berlusconi non sarà mai Capo dello Stato. Ma se dovesse malauguratamente succedere che venga eletto al Quirinale, sia chiaro che come maestro mi rifiuterò di avere in aula la fotografia di una persona che non è un modello educativo per i bambini. Ai miei ragazzi parlo ogni giorno della Costituzione: come potrei avere l’immagine di un uomo che ha fatto parte della P2? Ai miei bambini parlo ogni anno, in occasione della Giornata dei diritti dell’Uomo, anche di chi calpesta i diritti delle donne e la loro dignità: come potrei avere in aula la fotografia di un uomo che in casa sua ha permesso che vi fosse “un’attività prostitutiva”? Ai miei alunni parlo di Giovanni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)AL QUIRINALE? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org Forse non accadrà. Forse Silvionon sarà mai Capo dello Stato. Ma se dovesse malauguratamente succedere che vengaal Quirinale, sia chiaro che come maestro midi avere in aula lagrafia di una persona che non è un modello educativo per i bambini. Ai miei ragazzi parlo ogni giorno della Costituzione: come potrei avere l’immagine di un uomo che ha fatto parte della P2? Ai miei bambini parlo ogni anno, in occasione della Giornata dei diritti dell’Uomo, anche di chi calpesta i diritti delle donne e la loro dignità: come potrei avere in aula lagrafia di un uomo che in casa sua ha permesso che vi“un’attività prostitutiva”? Ai miei alunni parlo di Giovanni ...

