Scuola, De Luca contro il ministro Bianchi: Dati mistificati, contagi cresciuti del 132%

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, definisce "Dati mistificati" quelli Dati dal ministro Bianchi. Lo fa nel corso della consueta diretta web del venerdì aggiungendo che "non è vero che 92% delle situazioni sono normali, è pura mistificazione". "I positivi in Campania nella fascia 0-13 anni – spiega De Luca – sono 29mila unità dall'11 gennaio ad oggi, negli ultimi dieci giorni. Nel territorio della Napoli 1, i positivi sono stati 5mila che se confrontati con Dati degli ultimi 10 giorni del 2021 registrano un incremento del 132%". Definisce "eroi" i professori e ribadisce che l'unico "che non vede le emergenze è il ministro dell'Istruzione". Poi chiama in causa il caso della Scuola

