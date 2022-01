Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'no quarantena a vaccinati? Così non si considera la paura dei genitori' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - La revisione dei tempi della quarantena per gli studenti e le nuove disposizioni sui tamponi per gli alunni "devono tener conto della paura delle famiglie". L'auspicio del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di Scuola sempre in presenza per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale "è una misura che pur alleggerendo il nostro lavoro, mi lascia perplessa: per le paure dei genitori e sul fronte garanzia del diritto allo studio". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli denuncia "l'inutilità della procedura attualmente in vigore di auto sorveglianza degli studenti vaccinati dopo due positività in classe, da noi sempre osteggiata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - La revisione dei tempi dellaper gli studenti e le nuove disposizioni sui tamponi per gli alunni "devono tener conto delladelle famiglie". L'auspicio del sottosegretario alla Salute Andrea Costa disempre in presenza per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale "è una misura che pur alleggerendo il nostro lavoro, mi lascia perplessa: per le paure deie sul fronte garanzia del diritto allo studio".all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionaleper il, Cristinadenuncia "l'inutilità della procedura attualmente in vigore di auto sorveglianza degli studentidopo due positività in classe, da noi sempre osteggiata. ...

